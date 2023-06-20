Вашингтон консультируется с партнерами по поводу будушего альянса и его руководства.

Полномочия Йенса Столтенберга, пребывающего на посту генерального секретаря НАТО последние девять лет, подходят к концу. Вашингтон пока не продвигает конкретного кандидата на пост главы Альянса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не навязываем, не продвигаем какого-то конкретного кандидата. Мы очень тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить, куда мы хотим двигаться с НАТО и ее руководством", – сказал он на брифинге в Великобритании, которая, как известно, продвигает своего министра обороны Бена Уоллеса на эту должность.

До Столтенберга пост генсека занимали европейцы, ранее имевшие должности в правительствах. Последним из них был экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен (2009-2014). Как отмечает The Guardian, считается, что Франция выступает против назначения Уоллеса, настаивая на том, что новым главой Альянса должен снова стать представитель страны-члена ЕС.

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Уход Столтенберга из НАТО - что нужно знать

Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимает должность генсека Альянса с 2014 года. Срок его полномочий истекает осенью текущего года. Он заявлял, что планирует покинуть пост, а в СМИ появлялась информация о том, что он может возглавить Международный валютный фонд.

В течение последних недель продолжаются дискуссии о том, кто следующим возглавит Альянс. Financial Times отмечала, что традиционно военным командующим альянса выбирают представителя США, а генеральным секретарем – выходца из стран Европы.

В СМИ появлялась информация о том, что на должность претендует 45-летняя премьер-министр Дании Метте Фредериксен. В случае избрания она стала бы первой женщиной на этой должности, однако, по информации FT, она не получила поддержки президента США Джо Байдена.

Издание также сообщало, что в последнее время лидеры НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий Столтенберга.

Источники издания отмечали, что США все еще ищут кандидата. Позиция Вашингтона заключается в том, что это должен быть действующий или бывший глава правительства, которые при этом пользуется широкой поддержкой. FT отмечает, что продление полномочий Столтенберга приведет к тому, что задача выбрать нового генсека ляжет на плечи Байдена, поскольку именно США принимают следующий саммит НАТО в апреле 2024 года.

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