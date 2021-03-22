Корабль планируется ввести в строй в 2024 году. Его экипаж составит 15 человек.

Британия приняла решение о закладке нового сторожевого корабля для Королевского флота. Главной задачей корабля дальнего гидроакустического наблюдения будет защита критически важной подводной инфраструктуры.

Читайте такжеВ Британии испытают авиадвигатель нового поколения, работающий на чистом биотопливеУязвимость подводной инфраструктуры со стороны российского военно-морского флота Великобритания и НАТО рассматривают как одну из ключевых угроз для стран Запада.

Западные военные и СМИ регулярно бьют тревогу: российские подводные лодки и разведывательные корабли ходят слишком близко к подводным оптоволоконным кабелям, через которые проложены почти все глобальные интернет-коммуникации. В случае конфликта или роста напряженности в отношениях с Западом Россия может повредить эти кабели, предупреждают военные и представители спецслужб.

Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, новый корабль для наблюдения за океаном будет оснащен современными датчиками и группировкой дистанционно управляемых и автономных подводных дронов, которые будут собирать разведывательную информацию, передает Би-би-си.

Корабль планируется ввести в строй в 2024 году. Его экипаж составит 15 человек. Он будет действовать в британских и международных водах, в том числе участвовать в военных маневрах и операциях в Арктике, которая становится все более оспариваемой территорией, говорится в сообщении минобороны.

"Угрозы меняются, мы тоже должны меняться", - сказал Бен Уоллес.

Премьер-министр Борис Джонсон ранее пообещал, что его план модернизации вооруженных сил и внешней политики поможет сделать Британию "готовой к игре".

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Автор: Ирина Погорелая