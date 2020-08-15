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Тысячи белорусов вышли в центр Минска почтить память погибших на протестах (видео)

12:56, 15 августа 2020
Мир
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Новости Беларуси - что происходит в Беларуси сейчас: трансляция / фото: TUT.BY

На проспекте Пушкина в Минске собрались тысячи белорусов. Люди пришли почтить память погибших на протестах и в результате насилия со стороны силовиков.

Читайте такжеПротесты в Беларуси: в последние сутки в больницы ни поступали новые раненые митингующие Трансляцию с места происшествия проводит белорусская служба Радио Свобода.

Люди принесли цветы и называют акцию мирной. Среди тех, кто поддержал акцию, есть и родственники погибших.

Сегодня в Минске проходит похоронная церемония Александра Тарайковского.

Как погиб Тарайковский

Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа во время силового разгона протестов силовиками. Официальные власти объяснили смерть Тарайковского несчастным случаем: мол, мужчина хотел бросить в спецназовцев взрывное устройство, но сам подорвался.

На похоронную церемонию прищли тысячи граждан с цветами / TUT.BY

Однако, как установили активисты, мужчину на самом деле убили, и, скорее всего, убийцами были боевики одного из подразделений КГБ. На видео заметно, как один из силовиков попадает в мужчину из оружия.

Протесты в Беларуси и «победа» Лукашенко:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако уже вечером на протесты вышли тысячи людей, когда ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования, согласно которым побеждал Александр Лукашенко.
  • Стихийные акции на улицах Минска и других городов продолжаются и сейчас. Теперь на забастовки выходят работники крупнейших предприятий страны. В ответ на мирные протесты силовики жестко задерживали граждан, избивали и даже убивали. В МВД Беларуси вскоре подтвердили, что позволили спецназовцам стрелять «на поражение».
  • На насилие со стороны правоохранительных органов отреагировал ряд европейских государств. ЕС заявил, что занимается подготовкой санкционного списка, и что не признает выборы в Беларуси.
  • 14 августа стало известно, что ЦИК официально подтвердила победу Лукашенко с 80% поддержки со стороны избирателей. Однако ни оппозиция, ни граждане с этим не согласны. Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская еще раз призвала Лукашенко к мирным переговорам.
  • Белорусы анонсировали самый большой марш свободы в истории страны 16 августа.

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Автор: Яна Ставская

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