Тысячи белорусов вышли в центр Минска почтить память погибших на протестах (видео)

Люди принесли цветы и называют акцию мирной. Среди тех, кто поддержал акцию, есть и родственники погибших.

На проспекте Пушкина в Минске собрались тысячи белорусов. Люди пришли почтить память погибших на протестах и в результате насилия со стороны силовиков.

Читайте такжеПротесты в Беларуси: в последние сутки в больницы ни поступали новые раненые митингующие Трансляцию с места происшествия проводит белорусская служба Радио Свобода.

Люди принесли цветы и называют акцию мирной. Среди тех, кто поддержал акцию, есть и родственники погибших.

Сегодня в Минске проходит похоронная церемония Александра Тарайковского.

Как погиб Тарайковский

Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа во время силового разгона протестов силовиками. Официальные власти объяснили смерть Тарайковского несчастным случаем: мол, мужчина хотел бросить в спецназовцев взрывное устройство, но сам подорвался.

Однако, как установили активисты, мужчину на самом деле убили, и, скорее всего, убийцами были боевики одного из подразделений КГБ. На видео заметно, как один из силовиков попадает в мужчину из оружия.

Протесты в Беларуси и «победа» Лукашенко:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако уже вечером на протесты вышли тысячи людей, когда ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования, согласно которым побеждал Александр Лукашенко.

Стихийные акции на улицах Минска и других городов продолжаются и сейчас. Теперь на забастовки выходят работники крупнейших предприятий страны. В ответ на мирные протесты силовики жестко задерживали граждан, избивали и даже убивали. В МВД Беларуси вскоре подтвердили, что позволили спецназовцам стрелять «на поражение».

На насилие со стороны правоохранительных органов отреагировал ряд европейских государств. ЕС заявил, что занимается подготовкой санкционного списка, и что не признает выборы в Беларуси.

14 августа стало известно, что ЦИК официально подтвердила победу Лукашенко с 80% поддержки со стороны избирателей. Однако ни оппозиция, ни граждане с этим не согласны. Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская еще раз призвала Лукашенко к мирным переговорам.

Белорусы анонсировали самый большой марш свободы в истории страны 16 августа.

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Автор: Яна Ставская