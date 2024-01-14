Глава Пентагона пока останется в больнице.

По мнению врачей, министру обороны США Ллойду Остину может потребоваться дополнительное пребывание в клинике.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби, передает Reuters. "Мы посмотрим, когда его можно будет выписать, но, очевидно, они пока считают, что ему может потребоваться дополнительное лечение ... частью которого является физиотерапия", - рассказал о ситуации Кирби.

По его словам, между президентом Джо Байденом и Остином "поддерживается регулярная связь".

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Перед этим в Пентагоне сообщали, что Остин остается в клинике и находится в хорошем состоянии, но конкретная дата выписки пока неизвестна.

Проблесы со здоровьем главы Пентагона

22 декабря 2023 года Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида в Мэриленде для лечения рака простаты. А 1 января этого года он снова вернулся в клинику из-за возникших осложнений и с тех пор Остин находится там.

Президент Джо Байден подчеркнул, что доверяет Остину, несмотря на то, что глава Пентагона сначала скрыл от президента свою госпитализацию, что вызвало критику со стороны многих законодателей.

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