Недавно у Ллойда Остина обнаружили рак предстательной железы.

Министр обороны США Ллойд Остин остается госпитализированным и пребывает в хорошем состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, информирует Reuters.

В то же время он добавил, что в Пентагоне пока не имеют конкретной даты выписки Остина из больницы.

"Он поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам безопасной связи, а также продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны во всем мире", - сказал Райдер.

Болезнь Остина - последние новости

9 января стало известно, что у главы Пентагона Остина обнаружили рак простаты. Об этом сообщили врачи Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. С 1 января 2024 года Остин был госпитализирован из-за осложнений после операции.

22 декабря он перенес "минимально инвазивную" операцию под общим наркозом. Остин выздоровел и был отправлен домой. 1 января его снова госпитализировали с осложнениями, включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах.

Также УНИАН сообщал, что президент США Джо Байден едва ли не последним узнал, что у Остина обнаружили рак. Кроме того, стало известно, что заместитель главы Пентагона Кэтлин Гикс также не знала деталей относительно болезни Остина, даже после того, как 2 января ей приказали взять на себя часть его обязанностей.

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