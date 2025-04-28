Очевидцы сообщили о по меньшей мере 10 взрывах в городе, работала российская система ПВО.

В ночь на понедельник, 28 апреля, в российском Брянске прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что под ударом оказался важный объект оккупантов.

Как пишет Shot со ссылкой на очевидцев, в городе прогремело не менее 10 взрывов. Их слышали жители многих районов. Местные власти заявили об атаке украинских беспилотников и настаивали, что работает российская ПВО.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки беспилотников якобы погиб человек. По его словам, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. В то же время других деталей он избежал.

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Зато очевидцы в местных пабликах пишут, что целью беспилотников был завод по производству военной микроэлектроники "Крайний Эл". По информации OSINТ'еров в районе завода было зафиксировано несколько попаданий.

Зато в Минобороны РФ отчитались о якобы уничтожении 115 беспилотников, среди которых 102 - над Брянской областью.

Обновлено в 8:51. В то же время Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что в Брянске "опять был атакован неизвестными дронами завод "Кремний".

"На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА", - написал он и добавил, что "уже много было атак, завод приостанавливал работу раньше".

Атаки на военные объекты РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, это уже не первая атака на этот завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики называют "Герань-2". Год назад, 2 апреля 2024 года атаковано вражеское предприятие в Татарстане. Это была спецоперация ГУР Минобороны.

Также сообщалось, что на Курщине ВСУ атаковали место запуска вражеских БпЛА. В результате успешных действий украинских военных удалось ликвидировать 20 операторов беспилотников.

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