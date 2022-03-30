В РФ для экономии бумаги изменили размер билетов для проезда в транспорте.

В российском городе Казань уменьшают размер проездных билетов из-за дефицита бумаги.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что в Казани размер билетов для оплаты проезда в общественном транспорте уменьшили почти в два раза. Председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков объяснил, что билеты уменьшили ради экономии бумаги.

"Данное нововведение связано с сокращением расходов на кассовые ленты, используемые в валидаторах для выдачи билетов. Стоимость бумажных лент выросла",- говорится в сообщении.

Также сообщается, что ранее о нехватке чековой ленты и ее экономном использовании перевозчиками сообщали в Чувашии и Нижегородской области РФ.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Николаев, Херсон и Днепр.

Ряд западных стран, в частности государства-члены Евросоюза, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели против России новые санкции.

Кроме того, ряд иностранных компаний - например, Microsoft, IBM, Cisko, Starbucks, Coca-Cola, McDonald's и японские NEC Group и Sharp приостановили сотрудничество с российской стороной.

Вас также могут заинтересовать новости: