Власти РФ, предположительно, не хотят, чтобы со страны бежали недовольные госслужащие, считают в разведке Британии.

В Российской Федерации кремлевские чиновники сталкиваются все с более строгими ограничениями по выезду за границу.

Кремлевским чиновникам запретили любые поездки в другие государства на отдых, сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на сведения разведки. В Минобороны Британии добавили, что "закручивание гаек" в будущем может коснуться все большего числа российских чиновников.

"...кремлевским чиновникам запрещены любые международные поездки на отдых... эти меры, вероятно, призваны предотвратить бегство или дезертирство все более недовольных чиновников", - отметили в разведке.

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Ситуация в России во время войны против Украины - что надо знать

Власти РФ ужесточили ограничения на зарубежные поездки чиновников после того, как в 2014 году захватили украинский Крым.

РосСМИ писали, что российским чиновникам и сотрудникам госкомпаний предлагают "сдать на хранение" загранпаспорта в специальный отдел по месту работы или сотрудникам Федеральной службы безопасности России.

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