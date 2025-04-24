Также в Министерстве финансов США подтвердили свою поддержку суверенитета Украины.

Министр финансов США Скотт Бессент 23 апреля провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко. Американский политик подчеркнул, что нужно как можно быстрее подписать соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщило Министерство финансов США, передает Reuters.

"Госсекретарь Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению длительного, прочного мира для народов Украины и России. Министр Бессент подчеркнул необходимость скорейшего завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной", - говорится в заявлении Министерства финансов США.

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина и США подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. В частности министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что этот меморандум свидетельствует о конструктивной совместной работе украинской и американской команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам.

Видео дня

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как продвигается подготовка к соглашению о недрах с США. По его словам, украинская и американская команды во время подготовки к подписанию соглашения продемонстрировали позитив.

"Я считаю, что меморандум положительный для обеих стран. Это первый шаг. Второй шаг - соглашение, которое должно быть ратифицировано в парламенте. Там работают юристы. Юристы - обе американские компании. Правда, по разные стороны. Я сразу говорил, мы возьмем американскую сильную компанию, которую будет поддерживать Белый дом для того, чтобы потом нас ни в чем не обвинили", - подчеркнул глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: