Победа Трампа на выборах имеет решающее значение для Путина.

Для российского диктатора Владимира Путина является критически важным, чтобы победу на президентских выборах в США 2024 года одержал Дональд Трамп. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в комментарии телеканалу MSNBC.

Бреннан, возглавлявший ЦРУ во время второго президентского срока Барака Обамы, утверждает, что победа Трампа пойдет на пользу России в войне против Украины.

"Для Путина, я считаю, абсолютно важно, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы. Путин и Трамп являются членами сообщества автократов, увлеченных друг другом. И они собираются льстить друг другу и играть в пользу друг друга", – отметил Бреннан.

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При этом бывший руководитель ЦРУ выразил уверенность, что возвращение Трампа в Белый дом навредит не только Украине, где сейчас Путин терпит "крах".

"Если Трамп сможет вернуться в Белый дом... у Путина может быть единомышленник, с которым он сможет сотрудничать, безусловно, в ущерб интересам США и интересам Запада в целом", – говорит Бреннан.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на возвращение в Белый дом, неоднократно выступал за отмену военной помощи Украине. Также он заявлял, что Украина должна уступить России часть собственной территории.

Примечательно, что в Киеве и Москве по крайней мере в публичных заявлениях не считают, что Трамп станет на сторону агрессора. Так, Владимир Зеленский на днях заявил, что "Трамп никогда не поддержал бы Путина".

Сам Путин тоже утверждает, что не надеется на существенное изменение в отношениях с Вашингтоном в случае, если президентский пост в США получит Трамп.

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