Сценарий, при котором Дональд Трамп будет избран президентом США, повысит риски для значительной части европейского фондового рынка.

В случае победы Дональда Трампа на нынешних президентских выборах может существенно пострадать фондовый индекс DAX, который отражает состояние экономики Германии.

Сценарий, при котором Дональд Трамп будет избран президентом США, повысит риски для значительной части европейского фондового рынка. Об этом со ссылкой на экспертов Goldman Sachs сообщает Bloomberg. "Мы ожидаем более высокие риски, связанные как с повышением тарифов для Европы, так и с сокращением финансирования/поддержки Украины со стороны США", — заявила стратег Goldman Sachs Шэрон Белл.

В случае избрания президентом Дональда Трампа эксперты прогнозируют, в частности, проблемы для европейской автомобильной промышленности и химпрома.

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Сильнее всего пострадает индекс DAX - важнейший фондовый индекс Германии и один из наиболее влиятельных индексов в Европе. Его называют показателем состояния немецкой экономики, которая в свою очередь выступает "сердцем" экономики Евросоюза.

Меньше всего от возможной победы Трампа, по мнению Шэрон Белл, пострадает ключевой швейцарский фондовый индекс Swiss Market Index, а также FTSE 100 - ведущий индекс Британской фондовой биржи.

Также политическая неопределенность может привести к росту европейской "оборонки", рынка услуг здравоохранения и отраслей, связанных с производством основных потребительских товаров.

Шансы Трампа на победу в выборах

Шансы Дональда Трампа снова занять президентский пост неуклонно растут. Как сегодня стало известно, бизнесмен выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, опередив единственного соперника - бывшего губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли.

До этого Трамп с легкостью одержал победу на внутрипартийных выборах в штате Айова, набрав там более 50% голосов избирателей.

При этом еще осенью прошлого года опрос показывал, что Трамп опережает действующего президента Джо Байдена в пяти ключевых штатах из шести.

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