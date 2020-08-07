Nature: Какой пандемия коронавируса будет в 2021 году?

Ученые говорят, что будущее пандемии будет зависеть от многих факторов, включая с появлением вакцины, иммунитета, а также от поведения людей.

Июль 2021 года. Мир живет с пандемией коронавируса уже полтора года. Инфекция продолжает распространяться медленными темпами. Усиление и ослабление карантина - новая норма.

Одобренная вакцина от коронавируса дает защиту на полгода. Но процесс заключения международных соглашений замедляет ее распространение. Примерно 250 миллионов человек по всему миру заразились, а 1,75 миллиона - умерли.

Как пишет журнал Nature, это один из сценариев того, как пандемия COVID-19 может разворачиваться в ближайшем будущем. По всему миру эпидемиологи строят краткосрочные и долгосрочные прогнозы, пытаясь тем самым подготовиться и, возможно, смягчить распространение и влияние SARS-CoV-2, вируса, который вызывает болезнь под названием COVID-19.

Читайте такжеBloomberg: Швеция и Италия учат, как жить с коронавирусом

Хоть детали и события в предсказаниях часто отличаются, авторы всех моделей соглашаются по двум вещам. Во-первых, коронавирус останется с нами на долго. А во-вторых, будущее будет зависеть от ряда переменных включительно с тем, появится ли у людей длительный иммунитет к вирусу, повлияет ли смена сезонов на распространение болезни, а также какие решения будут принимать правительства и отдельные люди.

"Много мест выходят из карантина, а другие этого не делают. Мы действительно не знаем, что произойдет дальше", - сказала автор моделей для инфекционных болезней из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Розалинд Егго.

"Будущее будет очень зависеть от того, насколько социальная активность будет восстановлена. И какими будут меры", - считает ее коллега из Университета Гонконга Джозеф Ву.

Последние модели и опыт успешного введения карантина говорят, что изменение поведения может сократить распространение COVID-19. При этом большинство людей должно придерживаться ограничений, хотя не обязательно, чтобы это делали абсолютно все. На прошлой неделе количество подтвержденных случаев заражения в мире перевалило за 15 миллионов. Около 650 тысяч человек умерли. Многие страны ослабляют карантин, создавая тем самым впечатление, что пандемия заканчивается. Но, по словам эпидемиолога Йонатана Града, это совсем не так.

"Нас ждет еще долгий путь", - сказал он.

Если иммунитет к SARS-CoV-2 будет храниться меньше года, как в случае других коронавирусов, тогда ежегодные вспышки пандемии могут продолжаться до 2025 года или даже после него.

Читайте такжеBusiness Insider: Врач из США объяснил, что будет в случае открытия школы в сентябре

Чего ждать в ближайшем будущем? Пандемия разворачивается не одинаково в разных уголках мира. В таких странах, как Китай, Новая Зеландия и Руанда темпы заражения опустились до низкого уровня. Здесь правительства ослабляют карантин, хотя пристально следят за вспышками. В других странах, таких как США и Бразилия, темпы заражения ускорились из-за того, что правительства слишком быстро ослабили ограничения или вообще не вводили их на всей территории страны.

Вторая группа стран очень тревожит авторов прогнозов развития пандемии. Например, в ЮАР, которая стала пятой в мире по количеству больных COVID-19, пик распространения может состояться уже в августе или сентябре. Количество случаев заражения достигнет миллиона. К ноябрю количество людей с симптомами COVID-19 вырастет до 13 миллионов.

Однако, есть и обнадеживающие новости на фоне ослабления карантина. Ранние доказательства указывают на то, что определенное поведение людей, в частности, частое мытье рук и одевание маски, может сдержать волну заражений при условии, что она сохранится после отмены ограничений. В июне команда ученых из Центра анализа глобальных инфекционных болезней в Имперском колледже Лондона обнаружила интересные факты. В 53 странах, которые начали отменять карантин, не произошло такого всплеска заражений, как ожидали ученые.

Читайте такжеThe Economist: Мир слишком мало тратит на вакцины от коронавируса

В Университете Анемби Морумби в Бразилии математик Осмар Пинту Нету вместе с коллегами обработал более 250 тысяч математических моделей стратегий социального дистанцирования, в которых былы также учтены ношение маски и меры гигиены. Команда пришла к выводу, что при условии, если 50-65% людей будут осторожно вести себя в общественных местах, можно ослаблять меры социального дистанцирования каждые 80 дней. Это позволит избежать пиков заражения на протяжении целых двух лет.

"Нам нужно изменить культуру взаимодействия с другими людьми", - сказал Нету.

Он добавил, что даже без вакцины и массового тестирования только изменение поведения может сильно повлиять на распространение коронавируса. И это хорошая новость.

В регионах, где распространение COVID-19 идет на спад, ученые советуют использовать тактику осторожного надзора. Это означает, что нужно проводить тесты, изолировать больных и отслеживать их контакты. Например, такой подход сейчас подходит Гонконгу.

Что произойдет в 2021 году и после него? Курс пандемии в следующем году будет сильно зависеть от появления вакцины. А также от того, как долго длится иммунная защита после прививки или выздоровления. Многие вакцины дают защиту на десятилетия. Так действуют препараты от кори или полиомиелита. Другие же, в частности вакцина против гриппа, быстро теряют свое действие.

Читайте такжеNew York Times: Ученые нашли причины появления смертельных случаев COVID-19

"Общий уровень заболеваний из-за заражения SARS-CoV-2 до 2025 года будет сильно зависеть от продолжительности иммунитета", - сказал Град.

Ученые мало знают, как долго сохраняется иммунитет к SARS-CoV-2. Исследование с участием 15 пациентов, которые выздоровели, выявило, что нейтрализующие антитела сохранялись на протяжении 40 дней после начала заражения. Несколько других исследований говорят о том, что уровень антител падает через несколько недель или месяцев. Если поведение SARS-CoV-2 будет похожим на SARS, тогда антитела могут сохранять высокий уровень присутствия на протяжении 5 месяцев. После этого их количество будет постепенно уменьшаться в последующие два-три года.

Впрочем, реакция антител - не единственная форма иммунной защиты. Память B- и T-клеток также защищает от будущих контактов с коронавирусом. Однако, пока очень мало известно об этом феномене в случае с SARS-CoV-2.

Читайте такжеCNN: Споры из-за масок напоминают многолетнюю битву за обязательные ремни безопасности в автомобиле

Если же заражение продолжится быстрыми темпами без появления вакцины или длительного иммунитета, тогда, по словам Града, "мы столкнемся с регулярной и широкой циркуляцией вируса". В таком случае ситуация перерастет в эндемию. И это вполне реальный сценарий. Например, малярия - болезнь, которая поддается лечению, - убивает ежегодно более 400 тысяч человек.

Коронавирус также может провоцировать появление краткосрочного иммунитета, как другие два вируса из его семейства OC43 HKU1. Защита от них длится примерно 40 недель. В таком случае, по мнению команды ученых из Гарвардского университета, люди будут заражаться повторно. А это означает, вспышки коронавируса будут происходить ежегодно.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ