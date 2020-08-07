Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 августа

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и мире по состоянию на пятницу, 7 августа.

Коронавирус в Украине и мире не утихает. УНИАН собрал все самые важные новости из COVID-19 за 7 августа.

Коронавирус в мире: статистика

В мире, по состоянию на утро 7 августа, коронавирусную болезнь подтвердили у 19,2 миллиона человек. Больше всего подтвержденных случаев, как и ранее, в США - 4,8 миллиона. Далее следуют Бразилия и Индия - 2,9 и 1,9 миллиона человек соответственно.

Первую пятерку замыкают Россия (870000) и Южная Африка (538000). Лидером по количеству выздоровлений является Бразилия. Более 2,2 миллиона бразильцев сумели побороть COVID-19.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у рекордного количества людей - 1 453. Также известно, что 531 пациент выздоровел вчера, а 33 - умерли от осложнений. Рекордное количество больных в Украине фиксируют трое суток подряд.

В сутки больше новых больных обнаружили в Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131), и Ровенской (100) областях.

Открытие границ стран мира

С ростом новых случаев инфицирования COVID-19 в мире некоторые страны возвращают карантинные ограничения, отмененные в начале туристического сезона. Так, согласно обновленным правилам Египта, с 8 августа гражданам при въезде в страну морским, воздушным или наземным путем надо будет предоставить отрицательный результат на тест COVID-19 сделанный не позднее 72 часов до въезда.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 7 августа

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