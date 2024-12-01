По словам Михаэля Бродского, Израиль воюет с террором, а Украина противостоит ядерной державе.

Израиль и Украина стали лучше понимать друг друга за последние годы. Об этом в интервью Главкому сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, война в Израиле и в Украине взаимосвязаны, однако Израиль воюет с террором, а Украина противостоит ядерной державе.

"Я думаю, мы стали более спокойно относиться друг к другу. Отчасти это вызвано тем, что и у вас, и у нас идет война, и мы, кстати, благодарны Украине за моральную поддержку Израиля и однозначное осуждение террора против нас", - отметил дипломат.

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В то же время, по его словам, сейчас и Украина, и Израиль заняты каждый своей войной, не имея достаточно ресурсов для того, чтобы "предоставить друг другу больше поддержки и помочь выстоять":

"Корни конфликтов и их суть - разные. И общая ситуация разная, потому что мы воюем с террором, а Украина противостоит ядерной державе".

Отношения Украины с Израилем - последние новости

Как сообщал УНИАН, Израиль ввел ограничения на въезд для украинцев. В ответ Киев вводит свои ограничения для израильских граждан. Как отметили в посольстве Украины в Израиле, Украина и Израиль имеют тесные отношения с момента введения безвизовой политики в 2010 году, однако последние действия Израиля "ухудшили эти отношения".

Также мы писали, получит ли Украина израильские Patriot. По словам посла Михаэля Бродского, вопрос передачи Patriot связан с теми угрозами, с которыми сталкивается сегодня Израиль.

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