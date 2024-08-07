Он намекнул, что именно украинская власть виновата в ухудшении отношений между странами, поскольку выбрала неправильное поведение.

Отношения между Украиной и Израилем изменились в лучшую сторону, говорит посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Так, в интервью РБК-Украина он прокомментировал отношения между двумя странами в первые месяцы после полномасштабного вторжения России в Украину и то, как они изменились после. Отвечая на вопрос, спал ли градус эмоций, который был в 2022 году Бродский сказал: "Да".

По его словам, этому способствовало ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, и то, что сегодня "и Украина, и Израиль заняты своими войнами".

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"Со стороны Украины наступило понимание того, как нужно строить отношения с Израилем. До начала войны в Украине были допущены некоторые ошибки в отношении Израиля. Были попытки говорить с помощью медиа, ультиматумов. С Израилем это не работает", - пояснил посол.

Бродский отметил, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, Украина, и на самом высоком политическом уровне, и на уровне обычных граждан полностью солидаризировалась с Израилем.

"Украина - одна из самых произраильских стран в Европе. Причем мы чувствуем это на всех уровнях, и что особенно важно, мы чувствуем это в плане общественного мнения Украины, которое однозначно на стороне Израиля. И мы ценим призыв президента, который был сделан сразу после 7 октября, к мировым лидерам приехать в Израиль, проявить солидарность", - сказал дипломат.

Он выразил сожаление по поводу того, что президент Владимир Зеленский не приехал до сих пор в Израиль. "Мы надеемся, что этот визит таки состоится. Мы будем рады видеть президента Зеленского в Израиле в любой момент", - подчеркнул Бродский.

Он сказал, что в свое время была назначена предварительная дата визита, но по инициативе украинской стороны визит был отложен.

Говоря об отношении в израильском обществе к Украине Бродский отметил, что большинство израильтян по-прежнему поддерживает Украину в войне против РФ.

"Другой вопрос, что именно израильское общество делало и готово делать сейчас для Украины. Я думаю, что со стороны некоторых, скажем так, официальных представителей Украины были допущены ошибки, которые привели к тому, что активная поддержка со стороны израильтян снизилась... Я прекрасно помню первые дни войны, когда израильтяне собирали пожертвования для Украины. Израильтяне активно проявляли свою поддержку Украине. Но потом были вещи, которые заставили многих пересмотреть свою позицию. Это не значит, что они перестали поддерживать Украину, но они просто перестали делать это активно", - отметил посол.

Он пояснил, что ошибка заключалась в том, что Израиль якобы что-то "должен" Украине, особенно в плане военном, а гуманитарная помощь оценивалась как недостаточная и даже иногда как ненужная.

"Если страна помогает, нужно прежде всего благодарить за помощь. А потом обсуждать другие вопросы не с помощью ультиматумов и не с помощью средств массовой информации, а с помощью специальных каналов, особенно такие чувствительные вопросы, как военно-техническое сотрудничество", - сказал Бродский.

В интервью он также сказал о "красных линиях", касающихся военной помощи Украине, которые Израиль по ряду причин не может пересечь. "Принципиально красные линии сохраняются из-за того, что нам по-прежнему нужно считаться с Россией, с ее военным присутствием на Ближнем Востоке, с тем влиянием, которое она имеет и на Иран, Сирию, и с тем, что нам приходится поддерживать коммуникацию с Россией относительно действий наших ВВС в Сирии", - пояснил он.

Отношения Украины и Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности со страной из-за нападения на нее ХАМАС. Но, как написал The Times of Israel со ссылкой на источники, ему сказали, что это "не ко времени".

После нападения Зеленский решительно выразил солидарность Израилю, заявив, что государство имеет неоспоримое право защищаться от атак палестинских террористов.

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