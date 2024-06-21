Израильским паломникам могут усложнить правила въезда как раз под Рош ха-Шана.

Израиль ввел дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. В ответ Киев вводит свои ограничения для израильских граждан, сообщает посольство Украины в Израиле.

Как отмечается в сообщении, с 1 июля граждане стран с безвизовым режимом въезда в Израиль (Украина среди них) должны подавать документы на получение разрешения ETA-IL для пребывания в стране на срок до 90 дней.

"Украина и Израиль имеют тесные отношения с момента введения безвизовой политики в 2010 году. Однако последние действия Израиля, такие как ограничение украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, ухудшили эти отношения. Последнее требование фактически прекращает действие безвизового режима", - отметили в украинском посольстве.

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Таким образом Украина введет аналогичные требования предварительного согласования въезда для граждан Израиля. Отмечается, что это будет касаться в том числе и тысяч паломников из Израиля, которые ежегодно посещают Украину. Как именно будут работать эти "электронные визы", еще решается, говорят в посольстве.

"Украина остается открытой для диалога с Израилем для обсуждения и согласования этих изменений в политике путешествий в пользу обеих стран", - отметили в дипучреждении.

Угроза отмены безвиза с Израилем

Как писал УНИАН, это уже не первый спор Украины с Израилем из-за негостеприимства израильского государства к украинским гражданам. Летом 2022 года украинские власти уже угрожали приостановлением безвизового режима для граждан Израиля в ответ на такое же решение этой страны, принятое в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как тогда рассказывал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, "израильское ноу-хау" заметно выделялось на фоне других стран: ни одна страна в мире не додумалась вводить визы украинцам на фоне российского вторжения, а Канада и Ирландия, наоборот, в одностороннем порядке отказались от виз.

"И хорошо, если бы они касались всех вовлеченных в войну! Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси - тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы", - возмущался тогда украинский посол.

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