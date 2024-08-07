Вопрос передачи Patriot связан с теми угрозами, с которыми сталкивается сегодня Израиль, говорит жипломат.

Окончательного решения о передаче восьми израильских систем Patriot Украине пока нет. Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Насколько я знаю, окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам нужны все средства ПВО, которые существуют в Израиле, включая систему Patriot", - сказал он.

Как отметил Бродский, Израиль имеет много уровней системы ПВО, и известный в Украине "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия, с баллистическими ракетами. Он предназначен, прежде всего, для того, чтобы перехватывать ракеты ближнего радиуса действия, которыми обстреливает ХАМАС.

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Посол отметил, что страна пока использует преимущественно другие системы израильской разработки или израильско-американской.

"Patriot не самая совершенная система. Речь идет об установках Patriot, которые Израиль получил еще в начале 90-х годов перед первой войной в Персидском заливе. Вы помните, тогда Ирак обстреливал Израиль ракетами "Скад" российского производства. И тогда Patriot'ы нас спасли. И были разговоры, что сегодня можно подумать, чтобы эти установки устаревшие списать. Я думаю, что, конечно, Украине они бы очень пригодились. Но пока, насколько я знаю, решения нет", - прокомментировал он.

Как сказал Бродский, вопрос передачи Patriot связан с теми угрозами, с которыми сталкивается сегодня Израиль.

Израиль хочет отказаться от "Петриотов"

Как писал УНИАН, в апреле стало известно, что Израиль намерен списать старые системы "Пэтриот", которые за 30 лет службы почти не использовались из-за специфического характера угроз, с которыми имеет дело эта страна.

В июне СМИ информировали, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Если такую передачу осуществят, то это будет означать значительные изменения в обороноспособности Украины. Киев неоднократно обращался к западным партнерам, чтобы те предоставили больше систем ПВО.

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