Это произошло в соответствии с парламентской резолюцией, направленной на восстановление беспристрастности государственных СМИ, которые долгое время считались рупорами правонационалистического правительства PiS.

Новое правительство Польши, возглавляемое премьер-министром Дональдом Туском и его проевропейским кабинетом, через неделю после вступления в должность предприняло решительные действия - уволило руководство государственных СМИ.

Как пишет Der Spiegel, этот шаг рассматривается как попытка отменить решения предыдущего национал-консервативного правительства партии PiS, которое обвинялось в использовании государственных СМИ в пропагандистских целях.

Непосредственным следствием этих действий стало прекращение работы нескольких государственных вещательных компаний, в том числе TVP Info, TVP1, TVP3 и TVP World, которые прекратили свое вещание. Увольнения коснулись руководителей и членов правления государственного телевидения, радио и информационного агентства, о чем объявило Министерство культуры. Это произошло в соответствии с парламентской резолюцией, направленной на восстановление беспристрастности государственных СМИ, которые долгое время считались рупорами правонационалистического правительства PiS. Резолюция о восстановлении "беспристрастности и надежности" общественных СМИ была принята парламентским большинством новой коалиции, которое бойкотировали члены PiS.

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После голосования лидер PiS Ярослав Качиньский вместе с бывшим премьер-министром Матеушем Моравецким присоединился к протестующим у здания государственного телевидения, заявив, что защищает "плюрализм СМИ". Качиньский объявил о продолжении протестов политиков PiS, подчеркнув важность свободы СМИ и критических СМИ в демократическом обществе.

Смена власти в Польше - детали

Депутаты Сейма Польши проголосовали за выдвижение лидера партии "Гражданская платформа" и кандидата от объединенной оппозиции Дональда Туска на пост премьера страны.

15 октября в Польше прошли выборы в Сейм. На выборах было избрано 460 депутатов Сейма. Более 100 депутатов были избраны впервые. Президентская партия "Право и справедливость" получила 35,38% голосов избирателей и 194 места в парламенте, что значительно меньше парламентского большинства (231). На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска, которая получила 30,7% голосов избирателей и 157 мест. За ней следуют "Третий путь" - 14,40% и 65 мест, "Левица" - 8,61% и 26 мест, крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" - 7,16% и 18 мест.

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