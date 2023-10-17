Правительство будет формировать оппозиция.

В Польше подсчитали все голоса на парламентских выборах. Первое место заняла правящая партия "Право и справедливость" (35,38% голосов), однако она потеряет более десяти мест в Сенате.

Как сообщает RMF24, ранее у нее было 48 представителей в парламенте, а теперь - только 34.

На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" - 30,70%. За ней следуют:

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"Третий путь" - 14,40%;

"Левица" - 8,61%;

крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" - 7,16%.

Таким образом, решающее преимущество в Верхней палате получила оппозиция, от которой будет 66 сенаторов. В частности, "Гражданская коалиция", вероятно, получит 44 места, "Левица"- 9 мест, а "Третий путь" - 8. Еще пять сенаторов получили поддержку избирателей, баллотируясь в рамках "сенатского пакта" между "Гражданской коалицией" , "Левицей"и "Третьим путем". Теперь эти три партии имеют шанс сформировать правительство.

Выборы в Польше - что известно

15 октября в Польше прошли парламентские выборы. На них избирали 560 членов Национального собрания: 460 депутатов Сейма X созыва и 100 членов Сената XI созыва.

Эксперты прогнозировали, что "Право и справедливость" не будет иметь достаточно голосов для создания коалиции и формирования правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное влияние парламентских выборов в Польше на дальнейшие отношения между Варшавой и Киевом. По его мнению, при любой конфигурации власти и в Польше, и в Украине, "стратегически все будет нормально".

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