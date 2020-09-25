Ринк прокомментировал слова химика Вила Мирзаянова, который ранее извинился перед политиком Алексеем Навальным.

Создатель «Новичка» Леонид Ринк прокомментировал слова химика Вила Мирзаянова, который ранее извинился перед российским политиком Алексеем Навальным. Он также называет себя разработчиком этого яда. Ринк считает, что из-за книги Мирзаянова теперь "Новичок" можно изготовить в любой химической лаборатории.

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«Выдал для всех террористов, как делать "Новичок" в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает», - сказал Ринк в интервью «РИА Новости».

Леонид Ринк призвал Вила Мирзаянова извиниться не перед Алексеем Навальным, а перед РФ «за разглашение секретных данных в открытой литературе» и перед мировым сообществом за то, что дал описание яда «для всевозможных агрессивных элементов». Ринк также отмечает, что Мирзаянов «не был создателем» яда.

Отравление Навального "Новичком"

Российский оппозиционер Алексей Навальный был в коме с 20 августа до 7 сентября. Ему стало плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Сначала его госпитализировали в Омске, после чего транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Страны Запада утверждают, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российская сторона версию об отравлении отрицает.

Вил Мирзаянов 20 сентября извинился перед оппозиционером за то, что участвовал «в этом преступном бизнесе», и сказал, что для восстановления политику потребуется около года.

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Автор: УНИАН