Разработчик "Новичка" прокомментировал новую химатаку в Британии

Вариант того, что "Новичок" нанесли один раз, еще в марте, и сначала были отравлены Скрипали, а затем другая пара, Мирзаянов отбросил категорично.

В начале 1990-х годов проживающий в США химик Вил Мирзаянов рассказал миру о засекреченной советской программе создания класса отравляющих веществ, известного как "Новичок". Именно таким нервно-паралитическим веществом, как считают британские власти, были отравлены в марте этого года в городе Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а несколько дней назад двое обычных британцев из соседнего городка Эймсбери - Чарли Роули и Дон Стерджесс.

Для Русской службы ВВС Мирзаянов прокомментировал развитие событий.

На вопрос о том, как могло произойти, что практически в одном и том регионе произошли два отравления одним и тем же веществом, он развел руками: "На свете бывают удивительные вещи, тут только остается развести руками и сказать, что же это делается на этом свете, ведь какая-то банда продолжает эту работу. Я раньше говорил и теперь говорю: отравление боевыми отравляющими веществами - это не дело рук одиночек, любителей-террористов.

Это только на государственном уровне подготовлено, и люди могут сделать это только с помощью химического оружия, подготовленного с помощью государства. В этом у меня нет никаких изменений моей позиции. Я настаиваю на этом, как и на том, что "Новичок-234" был произведен только в Советском Союзе или России, его могли продолжать делать, и продолжают. Потому что ведь "Новичок", он же не запрещен к производству и не подпадает ни под какую конвенцию.

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Более того, они же отказались включить "Новичок" в этот лист запрещенных химических отравляющих веществ", - отметил химик.

Вариант того, что "Новичок" нанесли один раз, еще в марте, и сначала были отравлены Скрипали, а затем другая пара, Мирзаянов отбросил категорично.

"Я думаю, что это разные [инциденты], конечно, разные. Потому что этот "Новичок", это вещество - оно неустойчиво, тем более во влажной атмосфере. Он влагонеустойчив, он разлагается. За четыре месяца со дня отравления Скрипалей все должно разложиться, это свежая атака. Распылен или нанесен на какую-то поверхность, этого достаточно; просто, чтобы он на кожу попал. Обычно это не распыление, это нанесение, потому что это опасно. Потому что нет гарантии, что ветер не подует случайно, и тебя же не поразит. Вряд ли террористы используют этот самый газовый баллончик. Можно, конечно, использовать, если ты - террорист, ты защищен, снабжен одеждой, противогазом, перчатками", - сказал он.

По поводу возможной утечки из британской лаборатории Портон-Даун, которая расположена неподалеку, химик отметил, что это просто невозможно.

"Утечки [из британской лаборатории] быть не может. Какая утечка? Какая утечка может быть, когда нет такого производства [в Великобритании]? Если есть производство, можно ожидать утечки, если там люди работают в лаборатории, то они получают какие-то граммы для того, чтобы изучать их свойства. Какая это может быть утечка? Такое не может быть, такое исключается, мы даже [когда] в Москве работали, мы тогда имели дело с килограммами. Утечка - тактическое исключение. Для того, чтобы убить человека, вот этого вещества, 234, достаточно два миллиграмма на человека. Два миллиграмма - это две тысячные грамма. Это ничтожное количество, увы", - сказал Мирзаянов.

"Везде эти учреждения защищаются, и ведется учет за расходом, есть контроль и по весу, и все прочее [в Великобритании]. Это [вещество] очень трудно вынести. Особенно, когда речь идет о нескольких граммах. Вынести мало, нужно сделать оружие - как сделать оружие? В гараже это невозможно, вы себя загубите.

Со временем любое химическое вещество теряет свою способность концентрации. Предположим, на какой-то лаборатории, на каком-то заводе запустили 90-процентную концентрацию. Никто не знает, будет ли это через несколько лет 88 (процентов), потом 80, потом 70. Фактически это уже не боевое отравляющее вещество, хотя для военных оно приемлемо.

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Но какая разница с тем, чтобы использовать его в целях убийства невинных людей? Один миллиграмм, три миллиграмма - расходы-то небольшие. Надо уметь же делать. Это так кажется просто, но когда думаешь о реализации этого проекта, там столько вопросов будет! Когда начнешь думать об этом, никакой любитель или террорист это не начнет делать, он сам себя убьет", - отметил он.

На вопрос, почему "Новичок" не внесен в список запрещенных веществ, Мирзаянов выразил убежденность в том, что Вашингтон не заинтересован - ни при Клинтоне, ни при Обаме, ни при Трампе, не заинтересован ссориться с Путиным.

"Они носятся уже 20 почти лет с этим Путиным как с черт-те с чем и боятся его раздражать. Соединенные Штаты не захотели, это они решают, потому что Англия не может идти наперекор Соединенным Штатам. Почему это происходит поблизости к предыдущему месту? Это может быть совпадение. Они решили использовать экзотику, "А-234" - это экзотика, она описана только в моей книге, больше нигде. А книгу эту Хиллари Клинтон сказала, чтобы игнорировали. Вот они и проигнорировали. Это такая тактика у чекистов, использовать наиболее экзотические способы", - отметил химик.