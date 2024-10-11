На Нобелевскую премию мира в 2024 году был номинирован также президент Украины Владимир Зеленский.

Нобелевский комитет определил лауреата премии мира за 2024 год. Как сообщает пресс-служба Фонда Нобеля, премия присуждена японской организации выживших при ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo.

Отмечается, что они получили награду за свои усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться.

Напомним, на Нобелевскую премию мира в 2024 году был номинирован также президент Украины Владимир Зеленский. Всего на премию были номинированы 286 кандидатов. Среди фаворитов были Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и генсек ООН Антониу Гутерриш.

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Нобелевская премия 2024 года

Лауреатами премии по медицине и физиологии стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан, которые обнаружили новый класс молекул РНК. Нобелевскую премию в области химии "разделили" несколько лауреатов. Половину премии присудили Дэвиду Бейкеру "за вычислительный дизайн белка", а другую половину получили Демис Гассабис и Джон Джумпер "за предсказание структуры белка".

А Нобелевскую премию по литературе за 2024 год присудили южнокорейской писательнице Хан Канг "за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни"..

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