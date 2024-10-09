Премию получили двое американских исследователей и британский ученый.

Нобелевский комитет определил лауреатов премии в области химии. Половину премии присудили Дэвиду Бейкеру "за вычислительный дизайн белка", а другую половину получили Демис Гассабис и Джон Джумпер "за предсказание структуры белка". Об этом сообщила пресс-служба Фонда Нобеля.

Отмечается, что американский биохимик Дэвид Бейкер создал совершенно новые виды белков, а британский исследователь Демис Гассабис и американский ученый Джон Джумпер создали модель искусственного интеллекта для решения 50-летней проблемы, а именно прогнозирования сложных структур белков. В Фонде отметили, что такие открытия имеют большой потенциал.

Второе открытие касается прогноза белковых структур. Известно, что в белках аминокислоты соединены вместе в длинные нити, которые сворачиваются и образуют трехмерную структуру, которая является решающим фактором для функции белка. С 1970-х годов ученые пытались предсказать структуру белков по аминокислотным последовательностям, однако это было сложно. Однако четыре года назад в этой области удалось достичь серьезного прорыва.

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В частности, в 2020 году Гассабис и Джумпер представили модель искусственного интеллекта AlphaFold2. Благодаря этому они смогли предсказать структуру почти всех 200 миллионов белков, которые обнаружили исследователи. С тех пор в рамках AlphaFold2 было использовано более 2 млн человек из 190 стран. Теперь исследователи смогут лучше понять устойчивость к антибиотикам и создать изображение ферментов, которые способны разлагать пластик.

Нобелевская премия-2024 - что известно

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии. Ими стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан. В рамках своего исследования ученые интересовались тем, как развиваются различные типы клеток. Они обнаружили микроРНК, новый класс маленьких молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.

Также сообщалось, что Нобелевскую премию по физике получили ученые Джон Хопфилд и Джеффри Гинтон. В частности ученые внесли вклад в "основополагающие открытия и изобретения, обеспечивающие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

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