Всего номинировали 286 кандидатов.

Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

Всего на премию номинировали 286 кандидатов. Отмечается, что среди фаворитов Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и генсек ООН Антониу Гутерриш. На премию номинирован и папа римский Франциск. Однако норвежский Нобелевский комитет способен преподнести сюрприз и на церемонии 11 октября не вручить премию вообще никому.

В то же время букмекеры считают фаворитом российского политика Алексея Навального, который скончался в феврале в колонии. Но премию получить посмертно он не может, так что это невозможно.

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Еще одним фаворитом букмекеров является президент Украины Владимир Зеленский. Однако, как пишет Reuters, его шансы на победу не велики, поскольку он является лидером страны, находящейся в состоянии войны.

"Вместо этого, поскольку 2024 год ознаменован войной между Израилем и Хамасом, конфликтом в Украине, который длится уже третий год, и кровопролитием в Судане, в результате которого более 10 миллионов человек стали вынужденными переселенцами, комитет, возможно, захочет сосредоточиться на гуманитарных организациях, помогающих облегчить страдания гражданского населения", – сказано в материале.

Одним из таких кандидатов может стать БАПОР. Директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдаль отметил, что эта организация делает "чрезвычайно важную работу для гражданских палестинцев, которые испытывают страдания от войны в Газе".

По его словам, присуждение премии БАПОР будет противоречивым, учитывая обвинения Израиля в том, что некоторые сотрудники организации принимали участие в нападении боевиков ХАМАС на юг страны 7 октября 2023 года.

Комитет по присуждению премии, состоящий из пяти человек и назначаемый норвежским парламентом, возможно, также захочет сосредоточиться на необходимости укрепления международного миропорядка, созданного после Второй мировой войны, и его венца – Организации Объединенных Наций.

По словам историка Нобелевской премии мира Асле Свеена, это может означать присуждение премии генеральному секретарю ООГ Антониу Гутерришу, с высшим судом – Международным судом ООН – или без него.

Но комитет также может решить, что никто не получит Нобелевскую премию мира. Такое происходило уже 19 раз, последний такой случай был в 1972 году.

Нобелевская премия мира

В 2023 году Владимир Зеленский также был номинирован на Нобелевскую премию мира. В список кандидатов входил и российских политик Алексей Навальный.

Однако тогда премию присудили Наргес Мохаммади – за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за защиту свободы и прав человека. 51-летняя иранская правозащитница занимается вопросом об отмене смертной казни в Иране, борется за защиту свободы слова и активно освещает проблемы женщин (в частности, находящихся в тюрьмах) в своей стране.

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