В Нидерландах предложили разделить Бельгию вместе с Францией, - СМИ

Журналистка отметила, что идея нидерландского политика ошеломила посла Франции.

Спикер нижней палаты Нидерландов и член ультраправой "Партии свободы" Мартин Босма предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить территорию Бельгии между их странами. Об этом сообщает бельгийское издание RTL Info со ссылкой на нидерландскую журналистку Петру де Конинг.

Отмечается, что свою идею по разделению Бельгии Босма представил послу Франции во время ужина. По словам журналистки, спикер заявил о том, что Нидерланды хотят, чтобы Фландрия присоединилась к ним, а Валлония сможет перейти к Франции.

В издании подчеркнули, что заявление Босмы ошеломило не только французского дипломата, но и нескольких других чиновников, присутствовавших на ужине. После этого нидерландский политик попытался опрадать свои слова тем, что он якобы "просто говорил о том, что может произойти".

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В издании поделились, что идея присоединения Фландрии к Нидерландам распространена в правых политических кругах Нидерландов. Такую идею, в частности, продвигал член Палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс.

Бельгия обнаружила, что совсем не готова к войне - что известно

Ранее издание Defense Express писало, что Бельгия, которая является членом НАТО, недавно обнаружила, что у нее хватит боеприпасов только на 24 часа войны. Более того, у страны нет даже ПВО.

В издании отметили, что нынешний премьер-министр Бельгии Барт де Вевер говорил о том, что стране срочно необходимо приобрести комплексы противовоздушной обороны, в частности Patriot.

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