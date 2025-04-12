Министр обороны Нидерландов заметил, что на фронте бои стали интенсивнее, чем когда-либо.

Украине для усиления возможности сдерживания России даже после окончания войны нужна будет поддержка Евросоюза. Такое заявление в интервью Радио Свобода сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он подчеркнул, что европейские страны хотят оказать Украине поддержку прямо сейчас на фоне того, что бои на фронте стали интенсивнее, чем когда-либо раньше.

"И даже после прекращения боев Украина будет нуждаться в нашей поддержке, чтобы усилить свои возможности для сдерживания России. То есть, независимо от того, что будет за столом переговоров, мы должны продолжать поддержку Украины", - подчеркнул он.

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По словам министра, Нидерланды объявили о выделении 3,5 миллиарда долларов для Украины на следующий год на фоне неопределенности относительно дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Брекельманс добавил, что его страна хочет потратить из тех средств два миллиарда еще в этом году, чтобы ускорить процесс предоставления помощи.

Помощь от Нидерландов Украине - другие заявления Брекельманса

Как писал УНИАН, ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна дает 150 миллионов евро на I-Hawk для Украины в рамках усиления противовоздушной обороны.

Также он назвал главное условие для ввода европейских войск в Украину. По словам Брекельманса, миротворческие силы будут отправлены в страну после достижения режима прекращения огня.

Глава оборонного ведомства Нидерландов пояснил, что страны-члены "коалиции желающих" еще не согласовали детали и оценивают разные сценарии развития ситуации.

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