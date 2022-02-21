Шольц и Путин провели телефонный разговор.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России Владимира Путина от признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет WELT со ссылкой на слова его пресс-секретаря Штеффена Хебестрайта. В телефонном разговоре Шольц заявил Путину, что такой шаг "резко противоречит" Минским соглашениям по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

По словам Хебестрейта, он призвал президента России к немедленной деэскалации и отводу войск, скопившихся на украинской границе. Он сказал, что канцлер подчеркнул, что сейчас особенно важно соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины и установить признаки разрядки. Россия несет здесь особую ответственность.

В Кремле же сообщили, что Путин предупредил Шольца о намерении признать террористические группировки.

Напомним, ранее сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

А дата и время реального проведения большого заседания Совета Безопасности России вызвали сомнения. Журналисты предполагают, что "трансляцию" могли записать заранее.

Решение Путина касательно признания "ЛДНР" должно стать известно позднее 21 февраля.