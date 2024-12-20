Она также осудила российскую войну против Украины.

Соучредитель "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что правитель РФ Владимир Путин является "преступником".

Как пишет Spiegel, политик дистанцировалась от российского диктатора в связи с захватнической войной РФ против Украины.

"Я осуждаю эту войну. Я считаю политиков, которые начинают войны - и это также касается Владимира Путина - преступниками", - заявила Вагенкнехт.

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Однако при этом она защитила решение покинуть Бундестаг вместе со своей партией в июне во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. По словам политика, тогда не было никаких шансов на дебаты, а были запланированы "овации стоя" на фоне приказа Зеленского атаковать ядерные силы РФ дронами. Вагенкнехт назвала это "очень безответственным".

Что известно о Вагенкнехт

Как сообщал УНИАН, на выборах в Германии 2/3 голосов набрали пророссийские партии (61,7%), среди которых ультраправая АДГ ("Альтернативы для Германии") и BSW ("Союз Сары Вагенкнехт").

Впоследствии глава Минэкономики Германии Роберт Хабек обвинил ее в том, что она получает деньги за антиукраинскую позицию в Европе. Немецкая "подруга Путина" назвала такие обвинения "нелепыми", а также "возмутительными", добавив, что Хабек "нагло врет".

Недавно лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц Вагенкнехт "апологетом путинской России в Германии".

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