Журналисты узнали о деятельности пророссийской группы активистов в Германии.

В Германии группа пророссийских активистов пожертвовала деньги на нужды российской армии, воюющей в Украине. Деньги пошли на закупку военного снаряжения, пишет Reuters.

По данным журналистов, проживающие в Германии супруги Елена Колбасникова и Макс Шлунд собирают пожертвования симпатиков России и отдают их на нужды российской армии. Как минимум один такой эпизод стал известен редакции агентства.

Так, в конце прошлого года супруги лично посетили Россию, где передали на нужды российской армии 500 евро, собранных при участии других "сочувствующих". На эти деньги были закуплены средства связи (рации, наушники и т.п.) для 42-й мотострелковой дивизии.

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Отмечается, что Колбасникова и Шлунд имеют связи с российским государством и российскими организациями, попавшими под санкции. Немецкое отделение "Россотрудничества" однажды даже выделило им билеты для поездки в Москву на конференцию, где выступал президент России Владимир Путин.

О том, что супруги жертвуют деньги на российскую армию, журналисты узнали из закрытой группы в WhatsApp, где Колбасникова сама написала об этом своим единомышленникам :

"Мы перечислили 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии Российской Федерации на покупку радиоприемников, наушников и радиотелефонов", – написала она.

Издание отмечает, что европейские санкции запрещают поставку в РФ товаров для военных, включая средства связи. За нарушение санкций в Германии предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Комментировать свои действия для журналистов супруги отказались.

"Наш адвокат даст вам ответ. А еще вы ответите за свою ложь и провокации", – заявила Колбасникова, забыв при этом сообщить имя адвоката.

Макс Шлунд был еще агрессивнее:

"Да пошел ты, идиот", – написал он в ответ на запрос журналиста.

Профильные ведомства в Германии также отказались комментировать деятельность группы активистов, возглавляемой Колбасниковой и Шлундом.

Журналисты выяснили, что Шлунд – бывший российский военный, переехал в Германию в 2012 году. Колбасникова – родом из Украины и переехала в Германию, чтобы работать медсестрой. Вместе они проводят в Германии акции в поддержку российской агрессии против Украины.

Война в Украине – позиция Германии

В предыдущие годы правительство Ангелы Меркель неоднократно отказывало Украине в поставках оружия на фоне российской гибридной агрессии на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину новый канцлер Олаф Шольц изменил позицию. Германия начала поставлять Украине современное оружие, но процесс набирал темпы очень медленно, что вызывало недовольство Киева.

На прошлой неделе Германия нарушила свое давнее "табу" и после долгих уговоров таки согласилась начать поставку своих танков в Украину.

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