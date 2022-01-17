Камеры видеонаблюдения зафиксировали яркое зрелище.

Яркий зеленый шар озарил ночное небо над Венгрией. Необычное природное явление удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщают местные СМИ.

Явление зафиксировали еще 13 января, но информация о нем получила широкое распространение только сейчас.

Большой метеор жители Венгрии наблюдали из разных мест по всей стране. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его.

Пока неизвестно, упал ли метеор на землю, став метеоритом, или сгорел в атмосфере.

Астрономы называют метеоры "падающими звездами". Пока космическое тело движется в космосе, его называют метеороидом. Когда метеороид входит в атмосферу, он становится метеором. Все, что не сгорает и падает, называется метеоритом.

Читайте такжеЯрче Луны: в небе над США рассыпался и сгорел осколок кометы (видео)Преимущественно метеоры, падающие на Землю, оставляя огненный след при сгорании. Наиболее яркие и заметные метеоры иногда называют болидами. Болиды наблюдают примерно раз в тысячу случаев.

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