В Беларуси официально не заявляли об отравлении охранника диктатора.

Умер сотрудник охрани беларуского диктатора Александра Лукашенко, который, вероятно, был отравлен в ходе визита в российский город Санкт-Петербург в январе.

Такая информация подтверждена сразу двумя источниками из окружения главаря Беларуси, пишет "Кремлевская табакерка" в Telegram. По сведениям канала, во время визита Лукашенко в Санкт-Петербург одному из его охранников стало плохо, и его срочно отправили в Минск. В беларуской столице у охранника якобы диагностировали отравление тяжелым металлом - таллием.

"Беларусь не выступала с официальными заявлениями по этому поводу. Реакция самого Лукашенко пока неизвестна", - подчеркивается на канале.

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Напомним, 27 января стало известно, что Александр Лукашенко отправился в Россию. 28 числа главарь беларусов в Санкт-Петербурге встретился с диктатором Владимиром Путиным.

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В апреле 2021 года Александр Лукашенко утверждал, что на него и его детей якобы "готовилось покушение".

Главарь Беларуси также сказал, что к организации преступления причастны "американские спецслужбы". По его словам, подозреваемых "задержали в Москве". Позже в Государственном департаменте Штатов опровергли слова Лукашенко якобы о причастности американской стороны к подготовке "покушения" на него и его детей.

Справка УНИАН. Таллий высокотоксичный, его смертельная доза - 0,4 г. Также очень опасны соединения таллия.

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