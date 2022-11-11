Анка Фельдгузен в 2019 году уже была в Херсоне.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен радостно отреагировала на деоккупацию правого берега Херсонской области и сообщила у себя в Twitter, что она собирается в Херсон провести свой отпуск.

"Долгожданная Победа Вооруженных Сил Украины - освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу на Херсонщине. Весь мир отдает достойный почет тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!", - написала она.

Посол возле текста продемонстрировала свое фото из Херсона 2019 года.

Видео дня

Освобождение Херсона

11 ноября начали появляться кадры, на которых можно было увидеть херсонцев с флагами Украины и военных ВСУ на улицах Херсона.

Украинская разведка сообщила, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, а пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

Жители Херсона, который был оккупирован россиянами с первой недели полномасштабного вторжения в Украину, уже празднуют освобождение от врага - несмотря на отсутствие в городе воды и света.

Российская армия, убегая, забывает свою технику и таким образом ВСУ "получили ленд-лиз".