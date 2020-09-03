По информации правительства Германии, Навального отравили веществом из группы "Новичок".

В Кремле считают, что нет «никакого повода» обвинять Россию в отравлении оппозиционнрого политика Алексея Навального ядом семейства «Новичок».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я бы аккуратно говорил насчет обвинений Российского государства (в отравлении Навального). Всё таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинения Российского государства. Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура направила запрос о взаимопомощи в Берлин, но ответа пока не последовало.

По словам Пескова, России не была предоставлена информация о результатах расследования немецких специалистов, которые позволили бы прийти к выводу об отравлении Навального.

«До отправки пациента в Берлин многочисленные анализы и исследования не выявили каких либо отравляющих веществ», - сказал он.

Как заявил Песков, Москва заинтересована в установлении причин произошедшего с «берлинским пациентом».

При этом он добавил, что следственные органы проводят необходимые действия, и им может помочь информация немецкой стороны.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработку в 1970-е и 1980-е годы. В группу "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре ядовитых веществ.

Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Роман Цимбалюк