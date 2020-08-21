В Кремле прокомментировали запрет вывозить Навального на лечение за границу

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что медики не разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.

В Кремле заявили, что относят вопрос отправки оппозиционного политика Алексея Навального на лечение за рубеж к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос исключительно медицинского решения. Ну, наверное, какие-то существуют формальности, я не знаю, которые, безусловно, нужно выполнить. Я не знаю просто этих формальностей. Но никто не видит никаких здесь в данном случае препятствий, кроме врачебного решения», - сказал Песков, отвечая на вопрос о транспортировке Навального для лечения за границу.

Он подчеркнул, что по закону лечащий врач несет ответственность за здоровье больного.

Читайте такжеЖена Навального требует от Путина разрешить вывезти мужа в Германию (документ)

На вопрос, почему в кабинете главного врача в больнице в Омске очень много людей в штатском и являются ли они представителями спецслужб, Песков сказал: «Согласитесь, что вряд ли мы можем в администрации президента интересоваться тем, кто находится в кабинете главврача в больнице в Омске. Поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, кто там находится. Я знаю одно, что врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения»

По словам Пескова, в Кремле не получали обращений с просьбой содействовать в переводе на лечение за рубеж Навального, но считают, что здесь не нужна лишняя бюрократия.

«Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере, мне не известно, что какое-то обращение приходило, были только сообщения в социальных сетях. Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия», - заявил Песков.

Он напомнил, что в Омск прибыл самолет с врачами из Германии, но президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с Навальным.

Читайте такжеВрач назвал основной диагноз Навального

По его словам, в Кремле интересовались, как обстоят дела с лечением Навального, а лечащие его российские врачи находятся в полном контакте с прилетевшими немецкими коллегами и приглашали их на консилиум.

«Врачи сегодня утром, насколько нам известно, - мы сегодня поинтересовались, как обстоят дела, - наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее. Я уж не знаю, немцы поехали или нет, но, по крайней мере, наши врачи с ними в полном контакте», - сообщил Песков.

Отравление Навального: хронология событий

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика «токсическое отравление», он «в коме в тяжелом состоянии».

Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания. Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.

Ярмыш заявила сегодня, 21 августа, что медики не разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк