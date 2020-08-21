Российские медики не позволили перевезти Навального в Германию

Навальный находится в больнице Омска.

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного 19 августа с признаками отравления, нестабильно.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

Читайте также"Мы Следите за этим": Трамп отреагировал на отравление Навального

Транспортировка Навального в больницу в Германии отныне под вопросом.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабельный. Состояние нестабильное. Решение родственников для его перевозки недостаточно», - написала она.

По словам пресс-секретаря оппозиционера, до утра медики обещали санкционировать транспортировку.

«Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль», - добавила Ярмыш.

Ранее западные СМИ узнали, что Германия направит медицинский самолет в Россию за оппозиционером. Сообщалось, что борт с медоборудованием и специалистами должен был вылететь в час ночи по киевскому времени 21 августа. Помощь оппозиционеру была готова оказать больница Шарите в Берлине.

Навального отравили: что известно на данный момент

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская