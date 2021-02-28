Запланированы учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе.

Более 700 военных из шести стран НАТО примут участие в многонациональных учениях "Посейдон 21".

Они пройдут на берегу Черного моря под командованием ВМС Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Румынии".

Во время учений 13 военных кораблей, девять самолетов, грузовик с пиротехническим оборудованием и подводный робот будут использоваться на море, на суше и в воздухе.

Официальное открытие учений состоялось 27 февраля в румынском порту Констанца. Они продлятся до конца следующей недели.

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Командование флота в Констанце возглавит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе. В них будут участвовать объединены силы и средства из Франции, Греции, Испании, Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии.

Сценарий учений включает совместные последовательности действий по борьбе с подводными угрозами, в которых отрабатываются оперативные процедуры НАТО по выявлению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, последовательность действий для борьбы с авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника, а также маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.

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Автор: УНИАН