Хотя США, как и их европейские союзники, утверждают, что они защищают демократию, однако демократия оказалась под угрозой, считает обозреватель.

В свое время страх перед Россией сплотил НАТО, однако сейчас тот же страх перед Россией может расколоть организацию. Такое мнение высказал обозреватель Гидеон Рахман для The Financial Times.

По его словам, если союзники по НАТО сейчас не придут к согласию относительно российской угрозы и способов борьбы с ней, весь Альянс может оказаться под угрозой.

Аналитик напомнил, что со времени создания НАТО и до сих пор всегда было понимание того, что США и их европейские союзники на одной стороне, ведь американо-европейское партнерство базировалось на общих интересах и ценностях.

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"В течение холодной войны общим интересом было сдерживание советской угрозы. Общей ценностью была защита демократии", - подчеркнул Рахман.

Но это общее понимание сейчас разрушается на фоне поиска окончания войны в Украине. Эксперт заметил, что, несмотря на "дружеский" разговор президента Украины Владимира Зеленского в Риме с президентом США Дональдом Трампом, после которого глава Белого дома выступил с критикой российского правителя Владимира Путина, США не отозвали ни одного из элементов своего мирного плана, который не принимают европейцы и украинцы.

"В основе этого разногласия лежат глубоко разные видения международной безопасности - и откуда происходит угроза следующей войны. Европейцы считают, что вознаграждение за российскую агрессию в Украине увеличит вероятность нападения Путина на остальную Европу - начиная со стран Балтии. Администрация Трампа видит вещи совсем иначе. Он обеспокоен тем, что США могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией", - говорится в материале.

Автор напомнил, что и администрация предыдущего президента США Джо Байдена опасалась риска эскалации с Россией, но, в отличие от Трампа, она разделяла "решимость, что российская агрессия не должна быть вознаграждена".

Также Рахман отметил, что Трамп "непосредственно угрожает территории двух членов НАТО" - Канаде и Дании. Он напомнил, что президент США обещал взять под контроль Гренландию, которая является автономной частью Дании, а также неоднократно заявлял о желании превратить Канаду в 51-й штат Америки.

"Если совместить эти авторитарные инстинкты, его угрозы союзникам по НАТО и его очевидную симпатию к Путину, то трудно утверждать, что НАТО все еще является альянсом, основанным на общих ценностях. Действительно, конфликт в ценностях сейчас открыт", - написал обозреватель.

По его мнению, хоть США, как и их европейские союзники, продолжают утверждать, что они защищают демократию. однако демократия оказалась "под угрозой по другую сторону Атлантики".

"Администрация Трампа и ее европейские союзники сейчас проповедуют два противоположных видения западных ценностей. Видение Вэнса-Трампа (Джей Ди Вэнс - вице-президент США, - ред.) является этнонационалистическим, культурно консервативным и нелиберальным. Европейский - интернационалистический, основанный на праве и либеральных институтах", - подчеркнул автор статьи.

По его мнению, эти разногласия "являются еще более горькими", поскольку обе стороны в "экзистенциальной борьбе за политическое выживание" ищут союзников по другую сторону Атлантики.

"Администрация Трампа хочет работать с националистами-популистами, такими как Виктор Орбан в Венгрии, Роберт Фицо в Словакии или Найджел Фараж в Великобритании. Крупные европейские правительства надеялись, что Камала Харрис выиграет президентство США, и теперь отчаянно считают дни до промежуточных выборов в Америке", - пишет он.

Рахман добавил, что западный альянс зависит также от доверия, мол, все стороны должны знать, что он выстоит, "что бы ни случилось на следующих выборах":

"Но европейцы и канадцы теперь знают, что США способны избрать Трампа дважды. Они больше не могут воспринимать американскую стойкость как должное".

Трамп и НАТО: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Соединенные Штаты при нынешней администрации могут выйти из НАТО. Такое мнение высказал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон. Также он заявил, что, выступая против гарантий безопасности НАТО для Украины или ее членства в Альянсе, глава Белого дома выбрал неправильную позицию, ведь "это уступка России".

Также сообщалось, что администрация президента США планирует резкое сокращение финансирования НАТО и ООН - это предусмотрено новым бюджетным меморандумом. По мнению бывшего посла США в НАТО Джулианны Смит, это может "нанести сокрушительный удар по единству альянса".

Кроме того, глава румынской торгово-промышленной палаты Михай Дарабан заявлял, что Трамп планирует закрыть авиабазу "Рамштайн" в Германии. По его словам, такое решение уже находится на повестке дня в Пентагоне, обсуждается и вполне возможно.

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