В Эстонии считают, что угроза со стороны России продолжает увеличиваться.

Призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО по увеличению расходов на оборону встретила положительную реакцию в Эстонии, которая граничит с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна в комментарии для Business Insider.

Отмечается, что повышение расходов на оборону среди стран НАТО особенно важно, так как угроза со стороны Москвы продолжает расти. Цахкна поделился, что Эстония планирует увеличить свой оборонный бюджет до 5% ВВП.

Глава МИД подчеркнул, что поддерживает идею Трампа. По его словам, глава Белого дома "говорит о правильных вещах".

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В издании напомнили, что ранее Эстония не ставила перед собой цели повысить расходы на оборону до 5% ВВП, но за последние годы они резко возросли. Тем не менее в 2024 году страна увеличила свой оборонный бюджет до 3,4% ВВП, что немного больше, чем у США. В это время Италия, Канада и Испания тратят менее 2% ВВП.

В последние годы страны НАТО заметно увеличили свои расходы на оборону. Эксперты рассказали журналистам, что это связано с растущей угрозой со стороны Москвы, а не с желанием угодить Трампу.

"Мы противостоим им (россиянам - УНИАН). Эстония не позволит себе остаться беззащитной. Мы не собираемся уступать России ни одного метра территории НАТО. Мы должны создать самую мощную систему сдерживания, будучи готовыми действовать с первой секунды", - сказал Цахкна.

В издании обратили внимание, что взгляды Цахкны и Трампа расходятся в вопросе Украины. Эстония давно является одним из крупнейших сторонников Киева, призывая другие страны предоставить украинцам как можно больше оружия для защиты.

Позиция Трампа немного другая - он намерен завершить войну как можно быстрее, а также намекал, что поддержка Украины со стороны США может сократиться, подчеркнули в издании. Кроме того, глава Белого дома стал оказывать большое давление на союзников по НАТО.

Тем не менее Цахкна согласен с позицией Трампа относительно расходов на оборону среди членов Альянса.

"Это бремя не могут нести только пограничные государства", - заявил он во время разговора с журналистами.

Глава МИД Эстонии считает, что справедливо требовать от стран НАТО, чтобы они указывали расходы в процентах от своего ВВП. По его словам, это "честные цифры".

"Трата денег на оборону - это то, с чем мы должны смириться", - заверил Цахкна.

Чтобы увеличить расходы на оборону, Эстония сократила другие государственные расходы и повысила налоги. В прошлом месяце парламент страны принял новый налог на оборону, который будет действовать до декабря 2028 года, поделились в издании.

Расходы на оборону среди стран НАТО - что известно

Ранее генеральный секретарь Альянса Марк Рютте рассказал, что в 2024 году европейские члены НАТО и Канада увеличили расходы на оборону на 20% по сравнению с 2023 годом. Общие расходы европейских членов Альянса и Канады превысили 485 миллиардов долларов.

Кроме того, в Politico писали, что в ЕС предлагают ввести чрезвычайное положение, чтобы увеличить расходы на оборону. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас страны ЕС живут в "чрезвычайные времена".

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