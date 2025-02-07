На следующей неделе министры обороны стран-членов НАТО будут обсуждать необходимость дальнейшего увеличения инвестирования в оборону.

Европейские члены НАТО и Канада в 2024 году увеличили расходы на оборону на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в ответ на запрос Reuters относительно последних данных о расходах на оборону.

В НАТО отметили, что это увеличение на 20% способствовало тому, что общие расходы европейских членов Альянса и Канады превысили 485 миллиардов долларов.

По словам Рютте, на следующую неделю запланирована встреча министров обороны стран-членов НАТО, во время которой будут говорить, что надо больше и лучше инвестировать в оборону.

Видео дня

"Мы осуществили пересчет цифр. Они растут. Фактически расходы Европы и Канады в 2024 году выросли на 20%, что увеличило общий объем дополнительного инвестирования с 640 до 700 миллиардов долларов в последние годы", - подчеркнул Рютте.

При этом под "последними годами" следует понимать период с 2014 года, когда члены трансатлантического военного альянса согласовали цель оборонных расходов на уровне 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Согласно подсчетам НАТО, обнародованным в прошлом году, сейчас 23 из 32 стран-членов Альянса достичь цели.

Расходы на НАТО: последние новости

Как сообщал УНИАН, в январе президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, что США должны тратить деньги на НАТО, отметив, что его страна защищает членов Альянса, но они "не защищают нас".

Американский лидер потребовал, чтобы другие члены трансатлантического альянса тратили 5% своего валового внутреннего продукта на оборону.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Европы не экономить и увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. По мнению президента Украины, нужна общая европейская политика в сфере безопасности и обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: