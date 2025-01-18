Страны Балтии и Польша лидируют в увеличении расходов на оборону в Европе.

Литва планирует увеличить расходы на оборону, чтобы сдерживать потенциальные угрозы со стороны России после того, как избранный президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников увеличить финансирование армии.

Как пишет Bloomberg, Трамп пригрозил выйти из НАТО и потребовал от членов военного альянса более чем вдвое увеличить текущий целевой показатель расходов на оборону до эквивалента 5% от объема производства.

Отмечается, что Литва теперь готова стать первой страной в альянсе, которая достигнет этой цели. Президент Гитанас Науседа заявил, что расходы будут увеличены до 5-6% от валового внутреннего продукта, начиная со следующего года, поскольку она финансирует новую армейскую дивизию, которая будет создана к 2030 году.

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Страны Балтии и Польша лидируют в увеличении расходов на оборону в Европе после вторжения Кремля в Украину в 2022 году, поскольку они граничат с Россией или ее союзницей Беларусью. Литва уже запланировала расходы в размере 4% от ВВП в этом году. Науседа сказал:

"Возможность российской военной агрессии остается реальной, но она не неизбежна. Мы должны значительно усилить наши усилия по укреплению обороны, сдерживания и выделить больше ресурсов для этой цели".

С инаугурацией Трампа в понедельник, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте дал понять, что альянс, вероятно, увеличит свои целевые расходы по крайней мере до 3% от ВВП.

Активизация НАТО в противодействии РФ

НАТО разместило войска и технику в Балтийском регионе, чтобы сдерживать Россию и укреплять ее способность защищать себя. Германия планирует расширить свое военное развертывание в Литве до полной бригады из 5000 солдат, а Rheinmetall AG также строит завод по производству боеприпасов.

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