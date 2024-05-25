НАТО может применить статью 5: Столтенберг назвал условие

Статью о коллективной обороне могут применить для защиты государств-членов Альянса.

НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки на одну из стран-членов.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию The Economist. По его словам, статью 5 договора НАТО можно применить для защиты союзников.

"Мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО", - сказал Столтенберг. Видео дня

НАТО опасается войны с Россией

Ранее командующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что его страна выиграла бы войну в случае нападения РФ. Он подчеркнул, что Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, поскольку войска альянса уже в стране.

"Результатом этой (российской атаки - УНИАН) может быть наша военная победа - на их стороне 20 000 погибших, а на нашей только 1000. Но наша военная победа будет довольно неприличной, и большинство из вас сказали бы, что главнокомандующий был неразумный, а политики не выделили достаточно средств, - мы бы поссорились и обвинили бы также латышей и немцев в том, что они были слишком медлительными. Это может быть целью России, которую она впоследствии использует", - отметил Херем.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон подчеркнул, что Великобритания и ее партнеры должны напугать Россию настоящей войной с Западом. По его словам, западные политики не должны бояться российской эскалации.

"Вместо того чтобы Запад нервничал по поводу российской эскалации, которую он уже довел до максимума, мы должны посеять в военной иерархии в Москве беспокойство по поводу того, что если они перестараются с действиями в Украине, то результатом может стать реальная, а не вымышленная война с НАТО. Война, которую, как они знают, они могут только проиграть", - посоветовал он.

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