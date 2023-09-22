Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заявил, что Великобритания и ее союзники должны напугать российское военное руководство реальной войной с Альянсом.
В комментарии Sky News Робертсон, занимавший пост генсека Альянса с 1999 по 2003 год, призвал западных полититиков не опасаться российской эскалации. "Мы должны оградить себя от того страха, того опасения эскалации, которое испытывают многие руководители в Европе", - сказал он.
"Вместо того чтобы Запад нервничал по поводу российской эскалации, которую он уже довел до максимума, мы должны посеять в военной иерархии в Москве беспокойство по поводу того, что если они перестараются с действиями в Украине, то результатом может стать реальная, а не выдуманная война с НАТО. Война, которую, как они знают, они могут только проиграть", - сказал он.
Робертсон считает, что российские военнослужащие "очень патриотичны и очень консервативны". "Родина важнее, и, в конце концов, они не будут готовы рисковать родиной ради неудачной авантюры в стиле Путина, особенно такой, которая была столь впечатляюще неудачной, расточительной и, более того, унизительной", - добавил он.
Что в России говорят о войне с НАТО
Как известно, российская пропаганда систематически пугает россиян войной с НАТО. Когда ВСУ начали выбивать захватчиков с украинских территорий, те начали рассказывать, что воюют не с Украиной, а "с колеективным Западом", со всем его оружием и возможностями.
При этом западные страны изначально говорили, что не хотят, чтобы война расширилась. Кроме того, некоторое вооружение Украине не дают из опасений, что оно может использоваться против объектов на территории РФ.