По словам Андерса Фог Расмуссена, сейчас Европа более подготовлена, чем в 2016 году, когда Трамп впервые победил на выборах.

Европейские страны-члены НАТО не готовы ко второй каденции Дональда Трампа на посту президента США. Об этом в интервью ntv заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

В то же время, по его словам, сейчас Европа более подготовлена, чем в 2016 году, когда Трамп впервые победил на выборах.

"В 2014 году, это был мой последний саммит НАТО в качестве генерального секретаря, мы решили, что в течение следующего десятилетия все союзники достигнут двухпроцентной цели: что они будут тратить по крайней мере 2 процента своего валового внутреннего продукта на оборону. Тогда было всего три страны. Сейчас, спустя десятилетие, 23 из 32 союзников достигают двухпроцентной цели. Поэтому мы лучше подготовлены", - сказал Расмуссен. Видео дня

Он подчеркнул, что тогда Трамп призвал к увеличению европейских инвестиций в нашу собственную оборону.

"Мы услышали сообщение, что "Европа идет". Но это был очень медленный процесс, слишком медленный. Надо идти быстрее", - подчеркнул экс-генсек НАТО.

Он также прокомментировал будущее Украины в Альянсе. По его словам, в 2008 году НАТО приняло неправильное решение, хотя речь шла не о членстве Украины, а о принятии плана действий по членству Украины и Грузии. При этом Франция и Германия были против, а США, восточноевропейские союзники и он как в то время премьер-министр Дании были за предоставление Украине такого Плана действий по членству.

"Мы не смогли достичь консенсуса по этому поводу. Вместо этого мы решили, что когда-то Украина должна стать членом НАТО. Мы запарковали Украину в зале ожидания, так сказать, в серой зоне. Это оказалось очень опасное место, потому что эта серая зона была едва ли не приглашением Путина напасть на Украину. Сначала он напал на Грузию, потом на Украину в 2014 и 2022 годах. Серые зоны - это опасные зоны. Это признали Финляндия и Швеция. Они подали заявку на членство в НАТО и теперь являются членами НАТО. Мы должны решить то же самое в отношении Украины и принять Украину в НАТО", - подчеркнул Расмуссен.

Намерения Трампа закончить войну в Украине за 24 часа

Президент Владимир Зеленский иронично высказался о намерениях экс-президента США Дональда Трампа закончить войну за 24 часа. По словам главы государства, если идея экс-президента США заключается в том, чтобы отдать украинские территории, "это вопрос не решит".

Как сказал Зеленский, если у Трампа "есть такая модель, то все хотели бы завершить войну - может, даже за час будет лучше".

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