Валери Бако грозило пожизненное заключение.

Суд города Шалон-сюр-Сон во Франции освободил 40-летнюю Валери Бако, которая убила своего мужа, бывшего отчима и сутенера Даниэля Полетта.

Об этом сообщает СNN.

Судья признал женщину виновной и приговорил ее к четырем годам заключения, однако решил, что три из них будут условным наказанием, а год она уже провела под стражей.

В итоге Бако вышла на свободу из зала суда.

«Я бы хотела поблагодарить суд и всех, кто меня поддерживал. Теперь пришло время для новой борьбы – за всех остальных женщин, сталкивающихся с жестоким обращением», – сказала она после заседания.

Читайте такжеВо Франции секс с детьми и подростками до 15 лет приравняли к изнасилованиюБако добавила, что чувствует «не облегчение, но опустошение – моральное и физическое». Ей грозило пожизненное заключение.

Известно, что Даниэль Полетт жил с матерью Бако, в 1995 году он попал в тюрьму за сексуальные преступления против падчерицы, а позднее вернулся в семью.

Когда Бако было 17 лет, она забеременела от отчима, и Полетт стал жить с ней как с женой, тогда ему было 42 года.

За время совместной жизни Бако родила от мужчины четверых детей. Полетт ежедневно избивал супругу и полностью контролировал ее жизнь.

После выхода на пенсию Полетт заставил Бако заниматься проституцией. Для этого Полетт оборудовал микроавтобус и следил за происходящим через дырку в кузове и наушник, который надевала женщина.

В марте 2016 года после того, как Бако изнасиловал один из клиентов, она застрелила мужа.

Эта история вызвала резонанс во Франции. Более 718 тысяч человек подписали петицию с требованием оправдать женщину за убийство Полетта.

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Автор: Катерина Шварц