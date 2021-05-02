Работы приостанавливаются в ожидании решения вопросов, связанных с конкурентами SpaceX.

NASA потребовало от компании SpaceX Илона Маска приостановить работы по контракту на разработку лунного посадочного модуля HLS Starship, который должен высадить астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

Как сообщает Reuters, работы приостанавливаются в ожидании решения вопросов, связанных с конкурентами SpaceX.

"Работа над контрактом HLS была приостановлена до тех пор, пока Счетная палата США не разрешит все неурегулированные судебные разбирательства, связанные с этой закупкой", - сообщили в космическом агентстве.

Что известно о создании модуля

Приостановка произошла через несколько дней после того, как Blue Origin и Dynetics, которые тоже претендовали на контракт по созданию лунного посадочного модуля, но проиграли конкурс, опротестовали выбор SpaceX в качестве победителя, пишет N+1.

Читайте такжеЯпонский миллиардер подарит 8 билетов для полета к Луне на ракете Илона Маска - названы главные критерии отбора (видео)В 2019 году власти США объявили, что в 2024 году американские астронавты впервые со времен программы "Аполлон" высадятся на Луну. Для ускорения разработки NASA отдало многие элементы программы в руки частных компаний. В частности, в 2020 году агентство объявило три компании-претендента на контракт по созданию посадочного модуля для доставки людей и грузов с орбитальной станции на поверхность Луны. Ими стали SpaceX, Blue Origin и Dynetics.

Две последние компании предложили проекты аппаратов, разработанные "с нуля", а SpaceX решила использовать для этого лунную версию Starship - второй ступени одноименной сверхтяжелой ракеты, одновременно выступающей в качестве космического корабля.

NASA отмечало, что планирует выбрать до двух победителей, которые получат итоговые контракты на разработку и первые миссии. 16 апреля 2021 года агентство объявило, что контракт на создание лунного посадочного аппарата получила SpaceX: компания победила как по сумме - 2,9 млрд долл., так и по результатам технического анализа проектов.

На чем настаивают компании-конкуренты

Через полторы недели после решения NASA обе проигравшие конкурс компании - Blue Origin и Dynetics - обжаловали решение агентства, обратившись к Счетной палате США.

Blue Origin обосновало обжалование несколькими факторами. Компания посчитала, что NASA некорректно рассмотрело проекты Blue Origin и SpaceX, недооценив первый и не придав значения недостаткам второго.

Читайте такжеSpaceX перенесла запуск первой лунной миссии со своей ракетойТакже Blue Origin указала, что NASA практически в последний момент поменяло вес рассматриваемых параметров проектов и придало основное значение стоимости контракта (это произошло из-за сокращения финансирования лунной программы).

Dynetics обосновало свое обжалование решения NASA тем, что агентство уже несколько месяцев знало о том, что не получит достаточное финансирование для этого конкурса, а глава NASA еще в феврале заявил, что высадка астронавтов в 2024 году больше не выглядит реалистичной.

Также в своих обращениях Blue Origin и Dynetics обратили внимание на снижение конкуренции в лунной программе из-за выбора SpaceX. Отчасти эти опасения могут быть связаны и с предыдущими решениями NASA. Ранее агентство поручило SpaceX запуск первых модулей окололунной станции Gateway и доставку грузов на нее.

Когда контракт со SpaceX смогут продолжить

Спустя несколько дней после того, как Blue Origin и Dynetics опротестовали итоги конкурса, NASA обратилось к SpaceX с требованием прекратить все работы, связанные с контрактом, пока Счетная палата рассмотрит ситуацию и вынесет свое решение о корректности итогов конкурса.

Согласно правилам, у Счетной палаты 100 дней на рассмотрение жалоб. Таким образом, решение будет вынесено не позднее, чем 4 августа.

При этом приостановка разработки касается именно лунной версии Starship, тогда как работы по обычной версии могут продолжаться. Кроме того, лунная версия Starship имеет не так много отличий от основной. Таким образом, приостановка работ вряд ли окажет существенное влияние на общий срок разработки.

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Перевод: Катерина Комолова