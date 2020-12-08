Провинившийся ненадолго покинул комнату в отеле, и это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На Тайване мужчину оштрафовали за нарушение правил карантина всего на восемь секунд.

Читайте такжеЗа четыре дня составлено более двух тысяч протоколов за неношение масок - СтепановКак сообщает телеканал CNN, штраф составил 3,5 тысячи долларов США.

Отмечается, что провинившийся – рабочий-мигрант из Филиппин. Он был на двухнедельной изоляции в отеле города Гаосюн и ненадолго вышел из своей комнаты в коридор. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники отеля пожаловались на нарушение карантина в министерство здравоохранения.

Карантин на Тайване

Во время карантина на Тайване запрещено покидать дома.

Всего в городе Гаосюн насчитывается 56 «карантинных» отелей с общим количеством номеров около трех тысяч.

Тайвань входит в тройку стран-лидеров по борьбе с коронавирусом. За все время пандемии на Тайване, где живут 23 миллиона человек, выявили только 716 заболевших.

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Автор: УНИАН