'Молюсь за мир': премьер Индии высказался о будущем Украины

Пожелания Моди оставил в книге почетных гостей Мариинского дворца.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал Украине процветания и мира во время своего визита в Киев. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил высокого гостя в Мариинском дворце. После протокольных приветствий лидер Индии оставил запись в книге почетных гостей в торжественном зале Мариинского дворца. В частности он заверил в том, что Индия твердо привержена укреплению связей с Украиной.

"От имени народа Индии, численность которой составляет 1,4 миллиарда человек, я молюсь за мир, прогресс и процветание дружественного народа Украины", - говорится в записи Моди.

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Визит Моди в Украину

Как писал УНИАН, сегодня в Киеве с официальным визитом находится премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это первый визит индийского лидера за все время с момента провозглашения Независимости Украины.

В рамках этого визита уже было подписано четыре документа - о межправительственном сотрудничестве в вопросах развития общин, о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, о культурном сотрудничестве, о взаимопонимании между профильными органами по контролю за лекарственными средствами и оборотом наркотиков.

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