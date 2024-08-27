Оба разговора состоялись по телефону. Кремль подтвердил, но не детализирует.

На рошлой неделе в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Через несколько дней Моди рассказал о визите американскому лидеру Джо Байдену и кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Премьер-министр Индии заверил обоих, что призывает к миру.

Как сообщает Reuters, во вторник Моди заявил, что провел с Путиным телефонный разговор, во время которого высказал свое мнение о войне в Украине. В частности, Моди сказал, что поддерживает "скорейшее мирное урегулирование конфликта".

"Визит премьер-министра Индии в Украину, который состоялся на прошлой неделе, пришелся на нестабильный момент войны, которая началась из-за вторжения России. Несмотря на давление Запада с целью дистанцироваться от России, Индия сохранила свои связи с Москвой, которая была важным поставщиком оружия в Индию со времен Советского Союза", – говорится в сообщении.

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Сейчас Моди говорит, что разговаривал с Путиным по телефону и обсуждал пути укрепления партнерства между двумя странами.

"Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта", – написал Моди в сообщении в сети X.

Кремль не сообщил никаких подробностей об этом разговоре, но факт разговора подтвердил. В то же время в заявлении индийского МИД сказано, что Моди поделился с Путиным "идеями" своего визита в Украину и "подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также искреннее и практическое взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами" для достижения мира.

"Визит Моди в Украину состоялся вслед за его поездкой в Россию в июле, во время которой он обнял Путина в тот же день, когда смертоносный российский ракетный удар поразил детскую больницу. Этот визит разозлил Украину, и Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу связей Индии с Россией", – пишет агентство.

Reuters напомнило, что Индия, имея с Россией тесные связи экономического и оборонного характера, воздержалась от критики РФ за вторжение в Украину, покупая у Москвы рекордные объемы нефти, заявляя, что это является "национальными интересами".

Разговор Моди с Байденом

О своем визите в Украину Моди также поговорил с президентом США Джо Байденом.

"Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обсудили российско-украинскую войну после визита Моди в Украину, а также ситуацию в Бангладеш, где протесты привели к свержению бывшего лидера Шейх Хасины в начале этого месяца", – сказано в публикации.

Моди рассказал в соцсетях, что обсудил ситуацию в Украине с Байденом по телефону. Президенту Соединенных Штатов премьер-министр также "подтвердил полную поддержку Индии в скорейшем восстановлении мира и стабильности". Он также сказал, что оба лидера подчеркнули "необходимость скорейшего восстановления нормальной жизни и обеспечения безопасности меньшинств, особенно индуистов, в Бангладеш".

Белый дом также отметил, что Байден общался с Моди, чтобы обсудить недавнюю поездку премьер-министра в Польшу и Украину, а также заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре. Американский лидер одобрил визиты Моди – первые визиты премьер-министра Индии за несколько десятилетий в эти страны. Также Байден похвалил Моди за его "послание мира" и гуманитарную поддержку Украины, включая энергетический сектор.

"Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом на основе Устава ООН. Лидеры также подчеркнули свою неизменную приверженность совместной работе, в том числе через региональные группы, такие как Quad, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказано в заявлении.

Между тем советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден и Моди говорили о "перспективах продвижения вперед в соответствии с планом президента Зеленского по справедливому миру". США, по его словам, "приветствуют любую другую страну, которая хочет помочь в этом Зеленскому.

Визит Моди в Украину

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве сказал, что Индия не является нейтральной в войне России против Украины, но выступает за дипломатический диалог между странами.

По словам премьера, его страна придерживается двух аспектов в войне между РФ и Украиной. Первый – это то, что Индия приняла гуманитарную сторону дела, учитывая потребности украинцев во время войны, и сделала все возможное, чтобы эти потребности были удовлетворены.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Индия рассматривают среди других вопросов военно-техническое сотрудничество.

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