В больнице находится еще один полицейский.

В больнице скончался один из полицейских, пострадавших в результате вчерашнего тарана под Капитолием в США.

Об этом пишет The Guardian.

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По информации правоохранителей, погибшим оказался Уильям "Билли" Эванс, который служил в местной полиции с 2003 года.

В больнице находится еще один полицейский.

Со зданий Капитолия и Белого дома в знак памяти о погибшем приспустят флаги.

Что случилось

Вчера неизвестный на автомобиле въехал в ограду Капитолия в Вашингтоне. Три человека, среди которых и водитель, получили ранения.

Кроме того, после тарана водитель вышел из машины и размахивал ножом. Тогда один из полицейских в него выстрелил.

Здание Капитолия, в котором располагается Конгресс США, заблокировали. Вход и выход запрещен.

По данным СМИ, нападавшим оказался 25-летний Ноа Грин. Американец интересовался деятельностью националистической религиозной организации «Нация ислама».

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Автор: Яна Ставская