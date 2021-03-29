Украинцы через социальные сети договорились с незнакомцем о продаже одежды.

В Австрии напали на двух украинских подростков, один из них госпитализирован с ножевым ранением.

Как сообщает издание Heute, инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в городе Грац. Двое граждан Украины - братья 15 и 17 лет - через социальные сети договорились с незнакомцем о продаже одежды. Последний предложил встретиться в пешеходном переходе. Во время встречи, когда он примерил куртку, от четырех до пяти неизвестных в масках окружили украинцев. Один из них, угрожая пистолетом, потребовал у 17-летнего украинца деньги, ценные вещи и одежду, принесенную с собой. В то же время украинец оказывал сопротивление, что привело к драке.

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Во время драки украинцу нанесли ножевое ранение. Ему пытался помочь младший брат, но получил незначительные ранения на лице. Нападавшие скрылись с места происшествия. Правоохранительные органы города Грац расследуют обстоятельства нападения.

Как сообщает посол Украины в Австрии Александр Щерба в социальной сети Facebook, посольство Украины поддерживает контакт с полицией.

«Почетный консул Украины в Граце выясняет ситуацию. Если кто-то знает координаты пострадавших и если они не возражают, чтобы дипломаты им помогли, поделитесь, пожалуйста, в личных сообщениях», - написал Щерба.

Избиении подростка в Париже: детали

Избиение украинца в Париже произошло 15 января недалеко от Эйфелевой башни. 15-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов.

Всего в рамках этого дела под стражу взяли двенадцать человек (одиннадцать несовершеннолетних и один взрослый).

22 января посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что в реабилитации юноши наблюдается положительная динамика, но его состояние продолжает оставаться тяжелым.

31 января нападавшим на украинского подростка в Париже выдвинуть обвинение.

2 февраля мама парня сообщила, что он находится на реабилитации. Юрий пришел в себя и начинает понемногу ходить.

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Автор: Виталий Саенко